Украинские болельщики вернутся на стадионы не раньше 17 июня

Из-за роста новых случаев COVID-19 в Украине футбольные болельщики попадут на стадионы позже. Они не смогут поддержать свои команды с трибун как минимум до 17 июня.

Об этом заявил президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко в эфире телеканала "Футбол".

По его словам, вопрос открытия стадионов для болельщиков непосредственно зависит от эпидемиологической ситуации в стране.

"Еще 10 июня мы рассчитывали принять решение через тур. На этот тур мы хотели предоставить дополнительные 30 мест для журналистов, а уже через тур дать возможность нашим болельщикам вернуться. У нас похожая ситуация с Польшей. Насколько я помню, Польша возвращает болельщиков 17 июня. Поэтому как раз после этого мы планировали дать возможность для 25% (болельщиков от заполняемости стадиона, - ред.) и у нас. Думаю, дату возвращения болельщиков мы немного скорректируем. Вроде уже была стабилизация с коронавирусом, но с 10 июня наблюдается совсем другая картина", - заявил Павелко.

Ранее Павелко сообщил, что Украинская Премьер-лига (УПЛ) при любых обстоятельствах будет расширена до 16 клубов.

Также РБК-Украина писало, что ФИФА ввела новое правило относительно трансферов футболистов.