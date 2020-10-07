Болельщикам объяснили правила поведения на НСК "Олимпийский" в условиях карантина. Трибуны смогут заполнить максимум на 30% от общей вместимости.

Об этом сообщает пресс-служба НСК "Олимпийской".

Так, болельщиков просят придерживаться следующих правил поведения на стадионе:

держать социальную дистанцию не менее 1,5 м друг от друга;

находясь на периметре стадиона, все время носить маску, прикрывая нос и рот;

мыть и дезинфицировать руки при каждой возможности;

проверять температуру тела при входе на стадион (если температура окажется выше 37,2, вход будет запрещен);

не занимать иное место кроме того, которое указано в билете;

избегать рукопожатий;

избегать контакта "лицом к лицу" с другими зрителями при перемещении до и с места;

кашлять и чихать только в салфетку или в сгиб локтя;

есть и пить, находясь исключительно на своем месте;

следовать всем инструкциям стюардов и офицеров безопасности в отношении санитарных и гигиенических мероприятий;

соблюдать порядок очереди на стадионе.

Отметим, в ближайшее время со зрителями пройдут такие матчи:

Пятница, 9 октября, 18:30. Украина U21 - Румыния U21. "Оболонь-Арена" (отбор на молодежное Евро-2021);

Суббота, 10 октября, 21:45. Украина - Германия. НСК "Олимпийский" (матч Лиги Наций УЕФА);

Вторник, 13 октября: 21:45. Украина - Испания. НСК "Олимпийский" (матч Лиги Наций УЕФА).

Напомним, ранее Киев согласился с предложением Украинской ассоциации футбола о проведении матчей под эгидой УЕФА с частичным привлечением болельщиков до 30% от вместимости стадионов.

Также РБК-Украина писало, что Министерство здравоохранения разрешило провести матчи украинских команд в еврокубках и национальной сборной со зрителями.