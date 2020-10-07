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Болельщикам объяснили правила поведения на НСК "Олимпийский"

Киев , Среда 07 октября 2020 14:27
Болельщикам объяснили правила поведения на НСК "Олимпийский"
Фото: НСК "Олимпийский" примет болельщиков (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Болельщикам объяснили правила поведения на НСК "Олимпийский" в условиях карантина. Трибуны смогут заполнить максимум на 30% от общей вместимости.

Об этом сообщает пресс-служба НСК "Олимпийской".

Так, болельщиков просят придерживаться следующих правил поведения на стадионе:

  • держать социальную дистанцию не менее 1,5 м друг от друга;
  • находясь на периметре стадиона, все время носить маску, прикрывая нос и рот;
  • мыть и дезинфицировать руки при каждой возможности;
  • проверять температуру тела при входе на стадион (если температура окажется выше 37,2, вход будет запрещен);
  • не занимать иное место кроме того, которое указано в билете;
  • избегать рукопожатий;
  • избегать контакта "лицом к лицу" с другими зрителями при перемещении до и с места;
  • кашлять и чихать только в салфетку или в сгиб локтя;
  • есть и пить, находясь исключительно на своем месте;
  • следовать всем инструкциям стюардов и офицеров безопасности в отношении санитарных и гигиенических мероприятий;
  • соблюдать порядок очереди на стадионе.

Отметим, в ближайшее время со зрителями пройдут такие матчи:

  • Пятница, 9 октября, 18:30. Украина U21 - Румыния U21. "Оболонь-Арена" (отбор на молодежное Евро-2021);
  • Суббота, 10 октября, 21:45. Украина - Германия. НСК "Олимпийский" (матч Лиги Наций УЕФА);
  • Вторник, 13 октября: 21:45. Украина - Испания. НСК "Олимпийский" (матч Лиги Наций УЕФА).

Напомним, ранее Киев согласился с предложением Украинской ассоциации футбола о проведении матчей под эгидой УЕФА с частичным привлечением болельщиков до 30% от вместимости стадионов.

Также РБК-Украина писало, что Министерство здравоохранения разрешило провести матчи украинских команд в еврокубках и национальной сборной со зрителями.

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