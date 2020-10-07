Уболівальникам пояснили правила поведінки на НСК "Олімпійський" в умовах карантину. Трибуни зможуть заповнити максимум на 30% від загальної місткості.
Про це повідомляє прес-служба НСК "Олімпійській".
Так, вболівальників просять дотримуватися наступних правил поведінки на стадіоні:
Зазначимо, найближчим часом з глядачами пройдуть такі матчі:
П'ятниця, 9 жовтня, 18:30. Україна U21 - Румунія U21. "Оболонь-Арена" (відбір на молодіжне Євро-2021);
Субота, 10 жовтня, 21:45. Україна - Німеччина. НСК "Олімпійський" (матч Ліги Націй УЄФА);
Вівторок, 13 жовтня: 21:45. Україна - Іспанія. НСК "Олімпійський" (матч Ліги Націй УЄФА).
Нагадаємо, раніше Київ погодився з пропозицією Української асоціації футболу про проведення матчів під егідою УЄФА з частковим залученням уболівальників до 30% від місткості стадіонів.
Також РБК-Україна писало, що Міністерство охорони здоров'я дозволив провести матчі українських команд в єврокубках і національної збірної з глядачами.