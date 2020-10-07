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Уболівальникам пояснили правила поведінки на НСК "Олімпійський"

Київ , Середа 07 жовтня 2020 14:27
Уболівальникам пояснили правила поведінки на НСК "Олімпійський"
Фото: НСК "Олімпійський" прийме вболівальників (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Уболівальникам пояснили правила поведінки на НСК "Олімпійський" в умовах карантину. Трибуни зможуть заповнити максимум на 30% від загальної місткості.

Про це повідомляє прес-служба НСК "Олімпійській".

Так, вболівальників просять дотримуватися наступних правил поведінки на стадіоні:

  • тримати соціальну дистанцію не менше 1,5 м один від одного;
  • перебуваючи на периметрі стадіону, весь час носити маску, прикриваючи ніс і рот;
  • мити та дезінфікувати руки при кожній можливості;
  • перевіряти температуру тіла при вході на стадіон (якщо температура виявиться вище 37,2, вхід буде заборонений);
  • не займати інше місце крім того, яке зазначено у квитку;
  • уникати рукостискань;
  • уникати контакту "обличчям до обличчя" з іншими глядачами при переміщенні до і з місця;
  • кашляти та чхати тільки в серветку або у згин ліктя;
  • їсти та пити, перебуваючи виключно на своєму місці;
  • слідувати всім інструкціям стюардів і офіцерів безпеки щодо санітарних та гігієнічних заходів;
  • дотримуватися порядку черги на стадіоні.

Зазначимо, найближчим часом з глядачами пройдуть такі матчі:

П'ятниця, 9 жовтня, 18:30. Україна U21 - Румунія U21. "Оболонь-Арена" (відбір на молодіжне Євро-2021);
Субота, 10 жовтня, 21:45. Україна - Німеччина. НСК "Олімпійський" (матч Ліги Націй УЄФА);
Вівторок, 13 жовтня: 21:45. Україна - Іспанія. НСК "Олімпійський" (матч Ліги Націй УЄФА).

Нагадаємо, раніше Київ погодився з пропозицією Української асоціації футболу про проведення матчів під егідою УЄФА з частковим залученням уболівальників до 30% від місткості стадіонів.

Також РБК-Україна писало, що Міністерство охорони здоров'я дозволив провести матчі українських команд в єврокубках і національної збірної з глядачами.

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