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Болел COVID-19: в Германии пассажир умер в самолете

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Гамбург, Вторник 02 ноября 2021 09:55
Болел COVID-19: в Германии пассажир умер в самолете Фото: в Германии пассажир из COVID-19 умер в самолете (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В Германии пассажир из COVID-19 скончался в самолете. Самолет приземлился в Гамбурге в минувшую среду около 13:00, когда пассажиры высадились, нашли мужчину без признаков жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Spiegel.

Человек жил на территории Шлезвиг-Гольштайн, что на севере Германии.

В полиции рассказали, что, вероятно, у него были закрытые глаза, поэтому смерть не заметили во время полета. Все подумали, что он спит.

Сейчас известно, что мужчина, вероятно, ранее серьезно болел, а коронавирус обнаружили уже во время предварительного осмотра тела.

Правоохранители расследуют, как мужчина попал на борт самолета, потому что новые правила полета требуют отрицательный ПЦР-тест, свидетельство о выздоровлении или сертификат вакцинации.

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