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Хворів COVID-19: у Німеччині пасажир помер у літаку

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Гамбург, Вівторок 02 листопада 2021 09:55
Хворів COVID-19: у Німеччині пасажир помер у літаку Фото: у Німеччині пасажир з COVID-19 помер у літаку (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

У Німеччині пасажир з COVID-19 помер у літаку. Літак приземлився в Гамбурзі минулої середи близько 13:00, коли пасажири висадилися, знайшли чоловіка без ознак життя.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Spiegel.

Чоловік жив на території Шлезвіґ-Гольштайн, що на півночі Німеччини.

У поліції розповіли, що, ймовірно, у нього були заплющені очі, тому смерть не помітили під час польоту. Всі подумали, що він спить.

Наразі відомо, що чоловік, ймовірно, раніше серйозно хворів, а коронавірус виявили вже під час попереднього огляду тіла.

Правоохоронці розслідують, як чоловік потрапив на борт літака, бо нові правила польоту вимагають негативний ПЛР-тест, свідоцтво про одужання або сертифікат вакцинації.

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