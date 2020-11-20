ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Не болеет в суперлегкой форме: в ОП объяснили лечение Зеленского в "Феофании"

Киевская область, Пятница 20 ноября 2020 18:42
Не болеет в суперлегкой форме: в ОП объяснили лечение Зеленского в "Феофании"
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Президент Украины Владимир Зеленский был помещен в больницу "Феофания" с коронавирусом по решению врачей. Но на работу это сильно не влияет.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что болезнь Зеленского не проходит в "суперлегкой форме".

"У нас все время продолжается работа в телефонном режиме. Везде установлены системы видеосвязи, в том числе спецсвязь проведена в "Феофании". Президент все время проводит различные совещания, в разных составах. Работа не останавливается. А президент, опять же - согласно решению врачей, находится в больнице под наблюдением", - сказал Тимошенко.

Сегодня Зеленский провел телефонный разговор с главой Венецианской комиссии Джанни Букиккио. В частности, он попросил провести экспертизу и разъяснить, каким образом можно избежать необратимого вреда антикоррупционной реформе после скандальных решений Конституционного суда.

Также в Офисе президента допускают, что госпитали для пациентов с COVID-19 развернут на базе санаториев. Ожидается, что данную инициативу начнут реализовывать в ближайшие недели.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия Владимир Зеленский

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь