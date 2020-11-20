Не болеет в суперлегкой форме: в ОП объяснили лечение Зеленского в "Феофании"

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Президент Украины Владимир Зеленский был помещен в больницу "Феофания" с коронавирусом по решению врачей. Но на работу это сильно не влияет.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что болезнь Зеленского не проходит в "суперлегкой форме".

"У нас все время продолжается работа в телефонном режиме. Везде установлены системы видеосвязи, в том числе спецсвязь проведена в "Феофании". Президент все время проводит различные совещания, в разных составах. Работа не останавливается. А президент, опять же - согласно решению врачей, находится в больнице под наблюдением", - сказал Тимошенко.

Сегодня Зеленский провел телефонный разговор с главой Венецианской комиссии Джанни Букиккио. В частности, он попросил провести экспертизу и разъяснить, каким образом можно избежать необратимого вреда антикоррупционной реформе после скандальных решений Конституционного суда.

Также в Офисе президента допускают, что госпитали для пациентов с COVID-19 развернут на базе санаториев. Ожидается, что данную инициативу начнут реализовывать в ближайшие недели.