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Не хворіє в суперлегкій формі: в ОП пояснили лікування Зеленського у "Феофанії"

Київська область, П'ятниця 20 листопада 2020 18:42
Не хворіє в суперлегкій формі: в ОП пояснили лікування Зеленського у "Феофанії"
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Президент України Володимир Зеленський був поміщений в лікарню "Феофанія" з коронавірусом за рішенням лікарів. Але на роботу це сильно не впливає.

Про це заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що хвороба Зеленського не проходить "у суперлегкій формі".

"У нас весь час триває робота в телефонному режимі. Скрізь встановлені системи відеозв'язку, в тому числі спецзв'язок проведений до "Феофанії". Президент весь час проводить різні наради, в різних складах. Робота не зупиняється. А президент, знову ж таки - згідно з рішенням лікарів, перебуває в лікарні під наглядом", - сказав Тимошенко.

Сьогодні Зеленський провів телефонну розмову з головою Венеціанської комісії Джанні Букіккіо. Зокрема, він попросив провести експертизу і роз'яснити, яким чином можна уникнути незворотної шкоди антикорупційної реформи після скандальних рішень Конституційного суду.

Також в Офісі президента допускають, що госпіталі для пацієнтів з COVID-19 розгорнуто на базі санаторіїв. Очікується, що дану ініціативу почнуть реалізовувати в найближчі тижні.

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