Более 40% россиян против следующего президентского срока Путина 

В Российской Федерации 41% граждан выступают против следующего президентского срока Владимира Путина. Это самый высокий показатель с 2014 года.

Таким образом, противники пребывания Путина на президентском посту после 2024 года чаще всего указывают на слишком долгий период правления, необходимость смены власти, социальные проблемы и его возраст.

Как сообщается, Владимир Путин будет баллотироваться на пост президента РФ в 2024 году, однако по данным 52% россиян выберут другого кандидата на выборах. При этом 48% хотели бы, чтобы Путин был президентом после 2024 года. Они признают "его заслуги перед страной, личные достоинства и хорошую внешнею политику".

Среди молодежи (18-24 года) 57% не хотели бы видеть Путина как президента после 2024 года, однако около 31% выступают за его следующий срок. Для возрастной группы 55 лет - 31% и 59% соответственно.