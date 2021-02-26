Понад 40% росіян проти наступного президентського терміну Путіна

В Російській Федерації 41% громадян виступають проти наступного президентського терміну Володимира Путіна. Це найвищий показник з 2014 року.
Про це повідомляє "Левада-центр".
Таким чином, противники перебування Путіна на президентському посту після 2024 року найчастіше вказують на дуже довгий період правління, необхідність зміни влади, соціальні проблеми і його вік.
Як повідомляється, Володимир Путін буде балотуватися на пост президента РФ в 2024 році, проте за даними 52% росіян виберуть іншого кандидата на виборах. При цьому 48% хотіли б, щоб Путін був президентом після 2024 року. Вони визнають "його заслуги перед країною, особисті гідності та гарну зовнішню політику".
Серед молоді (18-24 років) 57% не хотіли б бачити Путіна як президента після 2024 року, проте близько 31% виступають за його наступний термін. Для вікової групи 55 років - 31% і 59% відповідно.
Нагадаємо, раніше Путін заявив, що ще не визначився з участю у виборах у 2024 році після обнулення термінів.
"Я для себе ще не прийняв рішення, піду чи не піду на вибори у 2024 році. Але що стосується стабільного розвитку країни, це багато чого коштує. Формально це дозвіл від народу. Робити або не робити це? Подивлюся", - зазначив Путін.
Крім того, він ініціював можливість для колишніх президентів Росії, які покинули пост достроково або після закінчення терміну, довічно обіймати посаду сенатора.