Понад 40% росіян проти наступного президентського терміну Путіна

В Російській Федерації 41% громадян виступають проти наступного президентського терміну Володимира Путіна. Це найвищий показник з 2014 року.

Таким чином, противники перебування Путіна на президентському посту після 2024 року найчастіше вказують на дуже довгий період правління, необхідність зміни влади, соціальні проблеми і його вік.

Як повідомляється, Володимир Путін буде балотуватися на пост президента РФ в 2024 році, проте за даними 52% росіян виберуть іншого кандидата на виборах. При цьому 48% хотіли б, щоб Путін був президентом після 2024 року. Вони визнають "його заслуги перед країною, особисті гідності та гарну зовнішню політику".

Серед молоді (18-24 років) 57% не хотіли б бачити Путіна як президента після 2024 року, проте близько 31% виступають за його наступний термін. Для вікової групи 55 років - 31% і 59% відповідно.