"Более 125 грузовиков": в Украину прибыла помощь из Румынии

Президент Румынии Клаус Йоханнис сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе переговоров они обсудили ситуацию в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение румынского президента в Twitter .

Я обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским критическую ситуацию в Украине. Румыния будет продолжать заботиться о каждом украинском гражданине, прибывающем в страну", - заявил Йоханнис.

При этом он добавил, что в Украину через гуманитарный центр в Сучаве прибыло более 125 грузовиков с помощью, машины скорой помощи и пожарные машины из Румынии и других стран ЕС.