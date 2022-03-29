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"Понад 125 вантажівок": в Україну прибула допомога з Румунії

Фото: президент Румунії Клаус Йоханніс (flickr.com/eppofficial)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Румунії Клаус Йоханніс повідомив, що провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. В ході переговорів вони обговорили ситуацію в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення румунського президента в Twitter.

Я обговорив з президентом України Володимиром Зеленським критичну ситуацію в Україні. Румунія буде продовжувати піклуватися про кожного українського громадянина, який прибуває в країну", - заявив Йоханніс.

При цьому він додав, що в Україну через гуманітарний центр в Сучаві прибуло понад 125 вантажівок за допомогою, машини швидкої допомоги і пожежні машини з Румунії та інших країн ЄС.

Війна Росії проти України триває тридцять чотири дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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