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"Более 11 тысяч больных": в Киеве растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

Автор: РБК-Украина

В Киеве за минувшую неделю зарегистрировали более 11 тысяч больных гриппом и ОРВИ. Однако в столице заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже базовой линии на 49,8%.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Так, за минувшую неделю гриппом и ОРВИ заболели 11 154 человек. Их них 8 467 взрослых и 2 687 детей.

В структуре заболеваемости дети составляют 24,1%, а на предыдущей неделе - 27,2%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 10,8% - зарегистрировано 1 148 случаев.

В больницы были доставлены 385 человек, из них 30 - дети.

Напомним, в период с 11 по 17 января в Киеве резко возросла заболеваемость гриппом. Гриппом и ОРВИ заболели почти 3 тысячи детей, половина из них - школьники.

Ранее сообщалось, что академик Национальной академии наук Украины Сергей Комисаренко рассказал, что нынешний коронавирус является более опасным чем сезонный грипп.

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