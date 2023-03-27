Боксерська платформа Усика почала підтримувати блокчейн

Український боксер Олександр Усик та криптобіржа Qmall презентували посилену платформу Ready to Fight, яка підтримує технології блокчейну, має ще більше нових функцій та дозволяє кожному охочому фінансово підтримати улюбленого боксера.

Про це в коментарі повідомили боксер та співзасновники проекту Сергій Лапін і Микола Удянський, повідомляє РБК-Україна .

Також проморолик події розміщений в Instagram Усика.

"Для мене Ready to Fight - оптимальне рішення. Найбільше мене вражає, що в одній екосистемі вдалося зібрати усе необхідне для побудови кар`єри - промоутерів, тренерів, спортивні зали та арени, лікарів, масажистів, інші сервіси. Це насправді якісно нове революційне рішення у спорті", - говорить чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик.

Один із кофаундерів проекту, Сергій Лапін додає, що Ready to Fight вдалося розв`язати основну проблему спортивного менеджменту - систематизувати усі необхідні для спортсмена сервіси в одному місці, що значно заощаджує час, дає можливість вибору найкращих фахівців та створює конкуренцію серед представників спортивної інфраструктури. Це, своєю чергою, підвищує якість підготовки спортсменів та їхні результати на рингу.

Українська компанія QMALL - криптобіржа та торговельний майданчик NFT у Східній Європі. З великою командою, яка має великий досвід у розробці продуктів з блокчейном і реалізації проєктів, готових до Web3, QMALL ідеально підходить для розробки та інтеграції блокчейн - технологій у платформу Ready to Fight, - продовжує Лапін, пояснюючи, чому своїми партнерами обрали саме цю криптобіржу.

"Перспективні боксери часто гублять свій талант, не маючи змоги повноцінно тренуватися і досягати результатів через відсутність гідного фінансового забезпечення. Ready to Fight надає можливість молодим людям достойно монетизувати свій талант. Ми вирішили цю проблему шляхом провадження блокчейн-технологій у спортивну індустрію", - зазначив СЕО криптобіржі Qmall Богдан Прилепа.

За словами Миколи Удянського, це проект для них став особливим. "За нашими сміливими задумами, він змінить бокс назавжди і ми вже бачимо позитивні результати нашої роботи", - переконаний він.

Як працює Ready to Fight

Ready to Fight побудувала обширну екосистему, яка тепер підтримується блокчейном і може похвалитися широким спектром функцій, таких як: монетизація успіху обраного спортсмена шляхом розвитку екосистеми; підтримка улюбленого боксера коштом пожертв, надання доступу до спеціального контенту, а також можливість досліджувати нові способи продажу товарів і послуг.

Платформа створила унікальну екосистему токеноміки, в основі якої лежить RTF. Для кращих спортсменів на платформі генерується 1 000 000 іменних токенів, унікальних для цього спортсмена. Ці токени підморожені до тих пор, поки не будуть продані через IDO або поки боксер не збереже певну суму коштів, що допоможе створити попит і цінність в екосистемі.

Окрім цього, кожен боксер зобов’язаний реінвестувати свої доходи від платформи навпаки у свій власний токен протягом п’яти років. Токен кожного боксера торгується виключно токеном RTF, при цьому всі товари та послуги на платформі можна купити лише за токен RTF.

Нині на платформі відкриті приватні продажі 125 000 000 токенів RTF.

Реєстрація та участь в екосистемі - безкоштовна. Тож відкривайте безмежні можливості разом з блокчейн-технологіями та токеном RTF, ми будемо раді кожному новому учаснику, - підсумували засновники проєкту.

Нагадаємо, стартап Ready to Fight почав свою роботу на світовому ринку кілька місяців тому. Ця платформа, за допомогою якої боксерське співтовариство просто й ефективно може вирішити свої проблеми й паралельно заробляти гроші.