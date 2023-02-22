В Україні запрацював перший у світі стартап для вирішення простих завдань у боксі

В Україні запрацював стартап Ready to Fight, за допомогою якого боксерська спільнота зможе вирішувати свої проблеми та паралельно заробляти гроші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засновника проекту Сергія Лапіна.

Ідея стартапу належить команді українського боксера Олександра Усика.

"Відсутність сервісу з контактними даними, відгуками та можливістю зручно комунікувати значно ускладнюють роботу. І це лише одне завдання з десятка інших у щоденній рутині спортивної команди боксера. Адже самі боксери стикаються з величезними труднощами: низький дохід, відсутність гарантії виплати гонорару, недовіра до агентам, менеджерам та багато іншого", - зазначають у команді.

У рамках проекту боксер, агент, менеджер зможуть знайти опонента для спарингу чи поєдинку, обговорити та затвердити умови співпраці. Також учасники можуть пропонувати свої професійні послуги та заробляти на цьому, каже Лапін.

Також за його словами, у Ready to Fight впровадять та розширять функціонал для:

команди боксера (тренерів, психологів, дієтологів, масажистів, катменів та інших фахівців),

тренувальних баз, залів,

медичних центрів,

виробників обладнання, екіпірування, харчування та багато іншого.

Місія Ready to Fight - зробити так, щоб побудова кар'єри була легша і доступніша для кожного боксера у світі. За допомогою сучасних технологій світовий бокс може розвиватися швидше та буде ще яскравішим.

"Важливо, що просування боксерів дає можливість кожному з них побудувати успішну кар'єру, тому що в системі враховано всі проблеми та способи їх вирішення. Наприклад, якщо ви - боксер, можна запропонувати себе у спаринги, якщо ви - спортивний лікар - скоро ми плануємо додати функціонал, який дозволить запропонувати свої послуги або знайти тих, хто їх потребує. Таким чином, спортсмени отримують можливість заробляти пасивно, а інвестори вкладатися в перспективних бійців на ранніх етапах кар'єри", - стверджує Лапін.

Олександр Усик, коментуючи свою участь у проекті, розповів, що працювати буде набагато легше. На платформі буде доступний вибір спеціалістів – медиків, масажистів.

Також спортсмени зможуть знаходити приміщення для тренувань із добрими умовами. Усік заявив, що вірить і сподівається, що його приклад наслідують і приєднаються інші відомі боксери.

"Для фанів боксу також є хороша новина - соціальна мережа з унікальним контентом, інсайдами, новинами та можливістю бути ближчими до ТОП боксерів", - додав Лапін.