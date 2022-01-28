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Боксера Вирчиса нашли повешенным. Полиция открыла дело

Автор: Сергей Новиков

Украинского боксера Владимира Вирчиса нашли повешенным в Днепровском районе Киева. По данному факту открыто уголовное дело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Сообщается, что ночью в полицию поступило сообщение о том, что прохожий возле дома на улице Раисы Окипной обнаружил повешенного мужчину. На месте правоохранители выявили тело мужчины без признаков жизни с петлей на шее.

Уже утром в полицию обратилась жена Вирчиса, которая заявила, что он ночью ушел из дома и не вернулся.

"Женщина описала внешность пропавшего, и правоохранители пригласили ее на опознание погибшего, которого обнаружили ночью. В результате было установлено, что погибшим оказался украинский боксер Владимир Вирчис", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство с отметкой "самоубийство". Продолжается следствие.

Кто такой Владимир Вирчис

Вирчис дебютировал на профессиональном ринге в 1999 году, выступал в тяжелом и супертяжелом весе. Вышел на пик в 2007 году, когда стал чемпионом Европы по версии EBU. В 2008 году проиграл Хуану Карлосу Гомесу в бою за звание чемпиона мира по версии WBC. Это поражение стало вторым в его карьере.

Первое он потерпел в 2006 году, когда столкнулся с узбеком Русланом Чагаевым и проиграл решением судей. Последний бой Вирчис провел в 2009 году. Тогда он победил латыша Эдгарса Калнарса в поединке за звание чемпиона Европы.

Напомним, ранее о смерти Вирчиса сообщила Федерация бокса Украины, но информации о ее причине не было.

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Бокс