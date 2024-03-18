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Бокс та карате замість футболу. Зірки "Фенербахче" влаштували масову бійку із фанатами суперника

Трабзон, Понеділок 18 березня 2024 14:00
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Бокс та карате замість футболу. Зірки "Фенербахче" влаштували масову бійку із фанатами суперника Фото: Брайт Осаї-Семюел щойно нокаутував уболівальника-провокатора (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Футболісти стамбульського "Фенербахче" надовго запам'ятають виїзну перемогу над "Трабзонспором". Після фінального свистка їм довелося зійтися навкулачки з уболівальниками господарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fanatik.

"Жовті канарки" набрали три пункти завдяки дублю колишнього півзахисника донецького "Шахтаря" Фреда та голу екс-форварда лондонського "Челсі" Батшуаї. Вони принесли стамбульцям перемогу (3:2).

Утім, головні події на полі розгорнулися після фінального свистка. Фанати "синьо-бордових" вибігли на газон із наміром з'ясувати взаємини з гостями, які в центральному колі святкували перемогу. Перший з вболівальників виявився головним провокатором – він підбіг до футболістів і зайняв боксерську стійку.

Стамбульці вирішили далі не чекати та завдали удару першими. Оборонець Брайт Осаї-Семюел повалив хулігана на землю та почав "перевиховувати". Зав'язалася справжня колотнеча за участі основних і запасних футболістів "Фенербахче" та десятків фанатів, яких невдало намагалися стримати стюарди.

Зрештою, поліція і охорона стадіону вивела спортсменів у роздягальню. Згодом міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая заявив, що правоохоронці ідентифікували та затримали 12 фанатів. Слідство в справі триватиме.

До слова, третьоліговий "Саарбрюкен" вибив трьох грандів до півфіналу Кубка Німеччини.

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Фенербахче
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