Бои за Северодонецк продолжаются. Какая ситуация в городе сейчас

Войска РФ пытаются закрепиться в окрестностях Северодонецка и даже вели штурмовые действия в направлении центра города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост СтратКома ВСУ в Facebook.
Северодонецкое направление остается среди самых горячих участков фронта. Там войска РФ обстреливают позиции ВСУ ствольной и реактивной артиллерией для поддержки действий сухопутных подразделений.
"Враг нанес авиационный удар самолетами оперативно-тактической авиации в районе населенного пункта Устиновка. Пытается закрепиться на северо-восточных окраинах города Северодонецк, вел штурмовые действия в направлении центра города", – говорится в сообщении.
В свою очередь время российские оккупанты частично вывели свои подразделения из Лимана. Бои за важный железнодорожный узел Донецкой области продолжаются.
К слову, войска РФ попытаются произвести контрнаступательные действия в Николаевской области.
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