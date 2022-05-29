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Бои за Северодонецк продолжаются. Какая ситуация в городе сейчас

Фото: Разрушения в Северодонецке (facebook.com/sergey.gaidai.loga)
Автор: Антон Федорцив

Войска РФ пытаются закрепиться в окрестностях Северодонецка и даже вели штурмовые действия в направлении центра города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост СтратКома ВСУ в Facebook.

Северодонецкое направление остается среди самых горячих участков фронта. Там войска РФ обстреливают позиции ВСУ ствольной и реактивной артиллерией для поддержки действий сухопутных подразделений.

"Враг нанес авиационный удар самолетами оперативно-тактической авиации в районе населенного пункта Устиновка. Пытается закрепиться на северо-восточных окраинах города Северодонецк, вел штурмовые действия в направлении центра города", – говорится в сообщении.

В свою очередь время российские оккупанты частично вывели свои подразделения из Лимана. Бои за важный железнодорожный узел Донецкой области продолжаются.

К слову, войска РФ попытаются произвести контрнаступательные действия в Николаевской области.

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Вооруженные силы УкраиныЛуганскСеверодонецкВС РФ