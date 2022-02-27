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В центре Харькова идут бои. Россия несет потери

Автор: Людмила Жукова

В Харькове продолжаются бои, но российская армия несет существенные потери.

Уже есть информация о прорвавшейся в центр Харькова вражеской технике.

На данный момент бои продолжаются.

По городу передвигается вражеская техника. Информацию подтвердили в областном Департаменте гражданской защиты. В связи с оперативной ситуацией, транспорт в районе Алексеевки отменен.

Поступают сообщения о прорыве колонны бронемашин "Тигр" в районе Алексеевки со стороны Малой Даниловки, а также рядом с Гидропарком. В соцсетях пишут о машинах на улице Саперной. Видели оккупантские Камазы на Шишковке.

Ночь с 26 на 27 февраля в Харьковской области была тяжелая. За Окружной взорвался газопровод.

Женщинам и детям оставаться в укрытиях! Украинские мужчины уничтожат врага!

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Харьков