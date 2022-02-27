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У центрі Харкова тривають бої. Росія зазнає втрат

Автор: Людмила Жукова

У Харкові тривають бої, але російська армія несе суттєві втрати.

Вже є інформація про ворожу техніку окупанта, яка прорвалася до Харкова.

На даний момент бої тривають.

По місту пересувається ворожа техніка. Інформацію підтвердили в обласному департаменті цивільного захисту. У зв'язку з оперативною ситуацією, транспорт в районі Олексіївки скасований.

Надходять повідомлення про прорив колони бронемашин "Тигр" у районі Олексіївки з боку Малої Данилівки, а також поряд із Гідропарком. У соцмережах пишуть про машини на вулиці Саперній. Бачили окупантські Камази на Шишківці.

Ніч із 26 на 27 лютого на Харківщині була важка. За Окружною вибухнув газопровід.

Жінкам і дітям залишатися в укриттях! Українські чоловіки знищать ворога!

Читайте також, про ситуацію в Харкові просто зараз: що відбувається в місті.

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Харків