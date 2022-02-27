У центрі Харкова тривають бої. Росія зазнає втрат

На даний момент бої тривають.

По місту пересувається ворожа техніка. Інформацію підтвердили в обласному департаменті цивільного захисту. У зв'язку з оперативною ситуацією, транспорт в районі Олексіївки скасований.

Надходять повідомлення про прорив колони бронемашин "Тигр" у районі Олексіївки з боку Малої Данилівки, а також поряд із Гідропарком. У соцмережах пишуть про машини на вулиці Саперній. Бачили окупантські Камази на Шишківці.

Ніч із 26 на 27 лютого на Харківщині була важка. За Окружною вибухнув газопровід.

Жінкам і дітям залишатися в укриттях! Українські чоловіки знищать ворога!