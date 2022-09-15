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Бои еще идут. Ким опроверг информацию об освобождении Киселевки

Фото: Виталий Ким, глава Николаевской ОВА (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

По состоянию на четверг, 15 сентября, украинские военные продолжают вести бои за освобождение села Киселевка (Херсонская область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Николаевской ОВА Виталия Кима в ходе брифинга.

"Эта информация (об освобождении Киселевки - ред.) не соответствует действительности. Киселевка находится там, где находилась раньше, - в "серой зоне". За нее бьются", - заявил Ким.

Напомним, в среду, 14 сентября, глава Херсонского облсовета Александр Самойленко заявил, что Киселевка якобы была деоккупирована еще 13 сентября и украинских военных от Херсона отделяет только Чернобаевка.

Также мы писали, что, по словам военного эксперта Владислава Селезнева, Киселевка является стратегическим населенным пунктом для солдат ВСУ. Деоккупировав его, они смогут обстреливать остатки российских войск на аэродроме в Чернобаевке.

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Вооруженные силы УкраиныХерсонская областьВиталий Ким