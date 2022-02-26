Бои за Чернигов. ВСУ отбили атаку и взяли в плен двух оккупантов

Фото: ВСУ вернули позиции в Чернигове и взяли в плен двух военных РФ (facebook.com/NGUmainpage)

"Во время боев за Чернигов результате молниеносной атаки совместно с Вооруженными силами Украины военнослужащим Национальной гвардии Украины удалось молниеносно вернуться на свои позиции и захватить двух российских оккупантов, которые даже не успели среагировать на то что произошло, очень растерялись и вынуждены были сдаться в плен, чтобы сохранить свою жизнь. Один из них - начальник штаба в/ч 41659", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня стало известно, что в Чернигове российские войска могут осуществить атаку жилых кварталов "Градами". Всем, кто не участвует в обороне города срочно спрятаться в укрытие.

Добавим, уже впоследствии в Черниговской ОГА сообщили об обстреле города "Градами".