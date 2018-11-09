Богомолец: в Украине отсутствует госпрограмма профилактики и лечения онкозаболеваний

Фото: Ольга Богомолец (РБК-Украина)

На нужды онкобольных взрослых правительство выделяет лишь 30% от необходимого объема финансирования

В Украине сегодня отсутствует какая-либо государственная программа профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний, а на нужды онкобольных взрослых правительство выделяет лишь 30% от необходимого объема финансирования. Об этом сообщила народный депутат, председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец на своей странице в Facebook.

По ее словам, в последние годы в Украине значительно обострилась проблема распространения онкологических заболеваний, и ежегодно количество онкобольных будет расти. Она также отметила, что на сегодня возможности онкологических центров и диспансеров почти исчерпаны и не способны в полной мере оказывать помощь пациентам.

"В стране отсутствует государственная программа профилактики, диагностики и лечения рака, ведь после того как действующая команда Минздрава ее отменила – новая разработана не была. Соответственно, мы не имеем никакой стратегии борьбы с раком, и его распространение становится неконтролируемым. Катастрофическое недофинансирование отрасли, на нужды взрослых онкобольных государство выделяет лишь 30% от необходимого объема, на лечение онкобольных детей – лишь около 50%", – заявила Богомолец.

Отметим, что соответствующее заявление депутат сделала на акции по случаю открытия ландшафтного сквера на территории КМКОЦ, на которой присутствовали пациенты, представители общественных организаций и врачи-онкологи.

Участники акции приняли меморандум с требованиями к власти относительно 100-процентного обеспечения финансирования онкобольных в Украине, внедрение новых практик лечения онкозаболеваний, включая трансплантацию костного мозга, и внедрение обязательного государственного.

Богомолец отметила, что этот меморандум является открытым для подписания врачами, пациентами, общественными деятелями и просто неравнодушными людьми. Она добавила, что ландшафтный сквер создан в знак благодарности медикам за профессионализм и человечность в борьбе со страшным недугом от тех, кого они смогли вылечить и вернуть к полноценной жизни.