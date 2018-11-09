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Богомолець: в Україні відсутня держпрограма профілактики та лікування онкозахворювань

Новини » Медицина    09.11.2018 - 14:43
Фото: Ольга Богомолець (РБК-Україна)
Фото: Ольга Богомолець (РБК-Україна)

На потреби онкохворих дорослих уряд виділяє лише 30% від необхідного обсягу фінансування

В Україні сьогодні відсутня будь-яка державна програма профілактики, діагностики та лікування онкологічних захворювань, а на потреби онкохворих дорослих уряд виділяє лише 30% від необхідного обсягу фінансування. Про це повідомила народний депутат, голова парламентського комітету з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, в останні роки в Україні значно загострилася проблема поширення онкологічних захворювань, і щороку кількість онкохворих буде зростати. Вона також зазначила, що на сьогодні можливості онкологічних центрів та диспансерів майже вичерпані й не спроможні повною мірою надавати допомогу пацієнтам.

"В країні відсутня будь-яка державна програма профілактики, діагностики та лікування раку, адже після того як чинна команда МОЗ її скасувала – нової розроблено не було. Відповідно, ми не маємо жодної стратегії боротьби з раком, і його поширення стає неконтрольованим. Недофінансування галузі катастрофічне: на потреби дорослих онкохворих держава виділяє лише 30% необхідного обсягу, на лікування онкохворих дітей – лише близько 50%", – заявила Богомолець.

Зазначимо, що відповідну заяву депутат зробила на акції з нагоди відкриття ландшафтного скверу на території КМКОЦ, на якій були присутні пацієнти, представники громадських організацій та лікарі-онкологи.

Учасники акції ухвалили меморандум з вимогами до влади щодо 100-відсоткового забезпечення фінансування онкохворих в Україні, впровадження нових практик лікування онкозахворювань, включаючи трансплантацію кісткового мозку, та впровадження обов’язкового державного

Богомолець зазначила, що цей меморандум є відкритим для підписання лікарями, пацієнтами, громадськими діячами та просто небайдужими людьми. Вона додала, що ландшафтний сквер створено на знак подяки медикам за професіоналізм та людяність в боротьбі зі страшною недугою від тих, кого вони змогли вилікувати та повернути до повноцінного життя.

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Новини України Ольга Богомолець
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