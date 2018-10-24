Богомолец: программа "Доступные лекарства" не работает, а предложенные лекарства не подходят пациентам

Фото: Ольга Богомолец (РБК-Украина)

По мнению Богомолец, программа работает только в "воображении руководства страны"

Разрекламированная программа Министерства здравоохранения "Доступные лекарства", по которой пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой и диабетом должны получать лекарства бесплатно или с незначительной доплатой, работает только в "воображении руководства страны". Такое заявление на своей странице в Facebook сделала народный депутат и председатель комитета Верховной рады по вопросам охраны здоровья Ольга Богомолец.

"Возможно, на бумаге все выглядит замечательно, но единственный критерий истины – это практика. А практика показала, что программа де-факто не действует. Недавно была встреча с киевскими пенсионерами и спросила, кто из них получает бесплатные лекарства? Из двухсот присутствующих руки подняли только двое", – написала депутат.

По ее словам, на вопрос, почему люди не пользуются "доступными лекарствами", они ответили, что такие препараты есть только в единичных аптеках. К тому же, лекарства, которые предлагает государство, им не подходят и только ухудшают самочувствие.

"Эта информация меня удивила, ведь на сайте Минздрава указан огромный список аптек, участвующих в программе, и такие аптеки – на каждом шагу. Поэтому мы с моей командой решили провести эксперимент и обойти лично аптеки, чтобы поинтересоваться, принимают ли они участие в программе "Доступные лекарства". Один из моих помощников прошел в Киеве пешком от проспекта Науки до Крещатика – почти 10 километров – и пожаловал по дороге в 23 аптеки. Как оказалось, из более двух десятков аптек, которые указаны на сайте министерства как партнеры, в программе Минздрава реально участвует... аж одна. То есть имеем программу на бумаге, которой в реальной жизни по факту не существует", – сообщила политик.

Как написала Богомолец, в аптеке ей пояснили, что пациенты с медикаментами от Минздрава почти не обращаются, потому что предложенные препараты вызывают у них сильные побочные эффекты.

"Лекарства оказались слишком доступными, чтобы ими можно было лечиться. Но главное у нас что? Правильно, громкий пиар, создание видимости реформ и заботы о людях. И в этом Минздрав, для которого строительство "потемкинской лестницы" давно уже стало второй профессией, – не имеет себе равных", – резюмировала Богомолец.