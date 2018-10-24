Богомолець: програма "Доступні ліки" не працює, а запропоновані ліки не підходять пацієнтам

Фото: Ольга Богомолець (РБК-Україна)

На думку Богомолець, програма працює тільки в "уяві керівництва країни"

Розрекламована програма Міністерства охорони здоров'я "Доступні ліки", за якою пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою та діабетом мали б отримувати ліки безоплатно або з незначною доплатою, працює тільки в "уяві керівництва країни". Таку заяву на своїй сторінці у Facebook зробила народний депутат та голова комітету Верховної ради з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець.

"Можливо, на папері все виглядає чудово, але єдиний критерій істини – це практика. А практика показала, що програма де-факто не діє. Нещодавно мала зустріч з київськими пенсіонерами і запитала, хто з них отримує безкоштовні ліки? З двохсот присутніх руки підняли лише двоє", – написала депутат.

За її словами, на питання, чому люди не користуються "доступними ліками", вони відповіли, що такі препарати є лише в поодиноких аптеках. До того ж, ліки, які пропонує держава, їм не підходять та лише погіршують самопочуття.

"Ця інформація мене здивувала, адже на сайті МОЗ вказаний величезний список аптек, що беруть участь у програмі, і такі аптеки – на кожному кроці. Тому ми з моєю командою вирішили провести експеримент і обійти особисто аптеки, щоб поцікавитися, чи беруть вони участь у програмі "Доступні ліки". Один з моїх помічників пройшов у Києві пішки від проспекту Науки до Хрещатика – майже 10 кілометрів – і завітав дорогою до 23 аптек. Як виявилося, з понад двох десятків аптек, які зазначені на сайті міністерства як партнери, у програмі МОЗ реально беруть участь... аж одна. Тобто маємо програму на папері, якої в реальному житті за фактом не існує", – повідомила політик.

Як написала Богомолець, в аптеці їй пояснили, що пацієнти за медикаментами від МОЗ майже не звертаються, бо запропоновані препарати викликають у них сильні побічні ефекти.

"Ліки виявилися занадто доступними, щоб ними можна було лікуватися. Але головне у нас що? Правильно, гучний піар, створення видимості реформ та турботи про людей. І в цьому МОЗ, для якого будівництво "потьомкінських дєрєвєнь" давно вже стало другою професією, – не має собі рівних", – підсумувала Богомолець.