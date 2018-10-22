Богомолец назвала повышение тарифов результатом провальной политики правительства Гройсмана

Фото: Ольга Богомолец (РБК-Украина)

Богомолец раскритиковала решение о повышении тарифов на газ для населения

Повышение тарифов на газ для населения на 23,5% – это результат абсолютно провальной политики правительства и лично его председателя Владимира Гройсмана. Такое мнение высказала народный депутат и председатель комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец на своей странице в социальной сети Facebook.

"Правительство Гройсмана не сделало ничего для избежания дефолта. Угроза дефолта и повышения тарифов на газ для населения в угоду МВФ – это результат абсолютно провальной экономической политики Кабмина и лично премьер-министра. Пойдя на кабальные условия кредиторов, глава правительства фактически расписался в собственной беспомощности", – заявила парламентарий.

По ее словам, возникла абсурдная ситуация: с одной стороны мы сами доверили этим людям управлять экономикой для того, чтобы они улучшали жизнь в стране, а с другой – "горе-реформаторы" заставляют рядовых граждан расплачиваться за собственную провальную политику.

"За бездеятельность и непрофессионализм Гройсмана и всего экономического блока будут платить из собственного кармана все украинцы. Как заявила недавно директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен, с нынешними темпами роста ВВП Украине понадобится почти 100 лет, чтобы догнать Польшу. Чья в этом вина? МВФ, инопланетян, мирового империализма?", – отметила народный депутат.

Политик подчеркнула, что критическое состояние экономики является следствием провальных действий правительства Гройсмана.

"Это прямая ответственность премьер-министра, который не сделал ничего для развития малого и среднего бизнеса, для ликвидации коррупционных схем в министерствах, для облегчения условий ведения предпринимательской деятельности, в конечном итоге – для развития украинской экономики. Учитывая, что никакого экономического прорыва от Гройсмана ожидать не приходится, можно легко прогнозировать, что политика одалживания и проедания кредитов будет продолжаться", – заверила Богомолец.

Она подчеркнула: как следствие неэффективных действий правительства, Украина стала полностью зависима от международных кредиторов.

"И это означает, что правительство Гройсмана и в дальнейшем будет послушно выполнять все требования кредиторов и повышать тарифы без учета интересов собственного народа. Но почему за провальную экономическую политику правительства должны платить мы? Если Гройсман не способен обеспечивать рост экономики и отстаивать национальные интересы Украины – он должен уходить в отставку и освободить место для тех, кто сможет. Иначе мы не догоним Польшу и за 1000 лет...", – констатировала Богомолец.