Богомолець назвала підвищення тарифів результатом провальної політики уряду Гройсмана

Фото: Ольга Богомолець (РБК-Україна)

Богомолець розкритикувала рішення про підвищення тарифів на газ для населення

Підвищення тарифів на газ для населення на 23,5% – це результат абсолютно провальної політики уряду та особисто його очільника Володимира Гройсмана. Таку думку висловила народний депутат та голова комітету Верховної ради з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Уряд Гройсмана не зробив нічого для уникнення дефолту. Загроза дефолту і підвищення тарифів на газ для населення на догоду МВФ – це результат абсолютно провальної економічної політики Кабміну та особисто прем’єр-міністра. Пішовши на кабальні умови кредиторів, голова уряду фактично розписався у власній безпорадності", – заявила парламентар.

За її словами, виникла абсурдна ситуація: з одного боку ми самі довірили цим людям керувати економікою для того, щоб вони поліпшували життя в країні, а з іншого – "горе-реформатори" змушують пересічних громадян розплачуватися за власну провальну політику.

"За бездіяльність та непрофесійність Гройсмана і всього економічного блоку платитимуть з власної кишені всі українці. Як заявила нещодавно директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен, з теперішніми темпами росту ВВП Україні знадобиться майже 100 років, щоб наздогнати Польщу. Чия в цьому провина? МВФ, інопланетян, світового імперіалізму?", – зазначила народний депутат.

Політик наголосила, що критичний стан економіки є наслідком провальних дій уряду Гройсмана.

"Це пряма відповідальність прем’єр-міністра, який не зробив нічого для розвитку малого та середнього бізнесу, для ліквідації корупційних схем у міністерствах, для полегшення умов ведення підприємницької діяльності, зрештою – для розвитку української економіки. Враховуючи, що жодного економічного прориву від Гройсмана очікувати не доводиться, можна легко прогнозувати, що політика позичання та проїдання кредитів триватиме", – запевнила Богомолець.

Вона підкреслила: як наслідок неефективних дій уряду, Україна стала повністю залежна від міжнародних кредиторів.

"І це означає, що уряд Гройсмана і надалі буде слухняно виконувати всі вимоги кредиторів та підвищувати тарифи без урахування інтересів власного народу. Але чому за провальну економічну політику уряду повинні платити ми? Якщо Гройсман не здатний забезпечувати зростання економіки та відстоювати національні інтереси України – він повинен йти у відставку та звільнити місце для тих, хто зможе. Інакше ми не наздоженемо Польщу і за 1000 років...", – констатувала Богомолець.