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Богомолец: Минздрав установил мизерные зарплаты врачам и сверхвысокие - своим работникам

Новости » Политика    03.12.2018 - 16:48
Богомолец: Минздрав установил мизерные зарплаты врачам и сверхвысокие - своим работникам
Фото: Ольга Богомолец (РБК-Украина)

Богомолец также напомнила, что ранее Минздрав лишил медиков доплат за вредные условия труда

Медицинская общественность имеет право на забастовку за вопиющее несоответствие зарплат врачей и чиновников Министерства здравоохранения. Такое мнение на своей странице в Facebook выразила народный депутат, председатель комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец.

"Медицинская общественность имеет право на забастовку! Заработная плата заместителей министра здравоохранения составляет 125-140 тысяч гривен. Тогда как у профессора, который преподает в университете, размер зарплаты - 8 тысяч гривен. У врача, который ежедневно, например, работает с больными туберкулезом, - 3-4 тысячи гривен", - отметила парламентарий.

Она напомнила, что ранее Министерство здравоохранения лишило медиков доплат за вредные условия труда.

"Также приказом Минздрава Украины были отменены компенсации за вредные условия труда для работников образовательной сферы, преподавателей медицинских вузов. Речь идет о людях, которые работают с инфекционными больными и рискуют своим здоровьем", - написала народный депутат.

По ее мнению, такая ситуация, с учетом огромных зарплат чиновников, должна привлечь внимание профсоюзов.

"При этом высокую зарплату своим работникам в Минздраве начислить не забыли. Считаю, что это - обычное унижение человеческого и профессионального достоинства! Профсоюзы, если они не являются карманными, не имеют права молчать. Об этом сегодня заявила во время согласительного совета ВРУ", - написала Богомолец.

Богомолец: Минздрав установил мизерные зарплаты врачам и сверхвысокие - своим работникам

Фото: facebook.com/olgabogomolets

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Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныОльга Богомолец
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