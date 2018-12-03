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Богомолець: МОЗ встановило мізерні зарплати лікарям і надвисокі - своїм працівникам

Новини » Політика    03.12.2018 - 16:48
Богомолець: МОЗ встановило мізерні зарплати лікарям і надвисокі - своїм працівникам
Фото: Ольга Богомолець (РБК-Україна)

Богомолець також нагадала, що раніше МОЗ позбавило медиків доплат за шкідливі умови праці

Медична спільнота має право на страйк через кричущу невідповідність зарплат лікарів та чиновників Міністерства охорони здоров’я. Таку думку на своїй сторінці в Facebook висловила народний депутат, голова комітету Верховної ради з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець.

"Медична спільнота має право на страйк! Заробітна плата заступників міністра охорони здоров’я складає 125-140 тисяч гривень. Тоді як у професора, який викладає в університеті, розмір зарплати - 8 тисяч гривень. У лікаря, який щодня, наприклад, працює з хворими на туберкульоз, - 3-4 тисячі гривень", - зазначила парламентар.

Вона нагадала, що раніше Міністерство охорони здоров’я позбавило медиків доплат за шкідливі умови праці.

"Також наказом МОЗ України були скасовані компенсації за шкідливі умови праці для працівників освітньої сфери, викладачів медичних вишів. Йдеться про людей, які працюють з інфекційними хворими та ризикують своїм здоров'ям", - написала народний депутат.

На її думку, така ситуація, з урахуванням величезних зарплат чиновників, має привернути увагу профспілок.

"При цьому високу зарплатню своїм працівникам у МОЗ нарахувати не забули. Вважаю, що це - звичайне приниження людської та професійної гідності! Профспілки, якщо вони не є кишеньковими, не мають права мовчати. Про це сьогодні заявила під час погоджувальної ради ВРУ", - написала Богомолець.

Богомолець: МОЗ встановило мізерні зарплати лікарям і надвисокі - своїм працівникам

Фото: facebook.com/olgabogomolets

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниОльга Богомолець
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