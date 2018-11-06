Богомолец: Кабмин целенаправленно уничтожает медицину, сокращая расходы

Фото: Ольга Богомолец (РБК-Украина)

В бюджете на следующий год правительство сократило расходы на здравоохранение до 3,2% ВВП

Правительство не хочет лечить украинцев, поэтому в бюджете на следующий год сократило расходы на здравоохранение до 3,2% ВВП, целенаправленно уничтожая отечественную медицину. Об этом написала народный депутат и председатель комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец на своей странице в Facebook.

"Если в 2018 году расходы на здравоохранение составили 3,5% ВВП, то в следующем бюджете предполагается уже только 3,2%. Тренд очевиден – значимость медицины для чиновников в сравнении с другими направлениями ежегодно падает. Лечить украинцев и тратить на них средства олигархи не хотят", – считает нардеп.

По ее словам, чиновники планировали заложить в бюджет еще меньше средств, однако комитету Рады по вопросам здравоохранения удалось заставить Минздрав дополнительно выделить еще 1,2 млрд гривен. Однако, по мнению Богомолец, это никоим образом не меняет общую картину: отечественную медицину целенаправленно убивают, и в следующем году последствия станут уже необратимыми.

"Судите сами, если при расчетной потребности в 50 млрд гривен на первичную медицину выделяется лишь 15,3 миллиарда, то сможет ли она полноценно функционировать? Если на скорую помощь нужно 11 млрд, а выделяется лишь 4 миллиарда, то сможем ли мы рассчитывать на полноценную помощь? Ведь выделенных средств не хватит даже на выплату в полном объеме надбавок и доплат работникам экстренной медицинской помощи, предусмотренных законодательством", – подчеркнула парламентарий

Она отметила, что, согласно проекту бюджета-2019, обеспечение больных необходимыми препаратами будет покрываться лишь на 37%. Остальные 63% либо будут самостоятельно искать деньги на лечение, либо, по словам парламентария, "обречены на смерть".

Она также отметила, что на выплату минимальной зарплаты медработникам в размере 4173 гривен нужно 89,1 млрд гривен. При этом в бюджете на медицинские субвенции выделяется лишь 55,5 млрд.

"Захотят ли врачи еще год работать на нищенских условиях? И не начнут ли они снова десятками тысяч выезжать в соседние страны лечить их граждан? Спасти медицину сможет только настоящая реформа, основанная на внедрении общеобязательного государственного медицинского страхования и полноценное финансирование медицины в размере хотя бы 5% ВВП. Это минимальный показатель расходов на здравоохранение, который способен остановить стремительное вымирание нации, и который надо предусмотреть немедленно. Но, исходя из той политики, которую ведет правительство, это звучит как фантастика. И пока при власти будут оставаться олигархические наймиты – защитить украинцев будет некому", – резюмировала Богомолец.