Богомолець: уряд цілеспрямовано знищує медицину, скорочуючи витрати

Фото: Ольга Богомолець (РБК-Україна)

У бюджеті на наступний рік уряд скоротив витрати на охорону здоров'я до 3,2% ВВП

Уряд не хоче лікувати українців, тому у бюджеті на наступний рік скоротив витрати на охорону здоров'я до 3,2% ВВП, цілеспрямовано знищуючи вітчизняну медицину. Про це написала народний депутат і голова комітету Верховної ради з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець на своїй сторінці в Facebook.

"Якщо у 2018 році видатки на охорону здоров’я становили 3,5% ВВП, то у наступному бюджеті передбачається вже лише 3,2%. Тренд очевидний – значущість медицини для урядовців у порівнянні з іншими напрямками щороку падає. Лікувати українців та витрачати на них кошти олігархи не хочуть", – вважає нардеп.

За її словами, урядовці планували закласти у бюджет ще менше коштів, однак комітету Ради з питань охорони здоров’я вдалося змусити МОЗ додатково виділити ще 1,2 млрд гривень. Проте, на думку Богомолець, це жодним чином не змінює загальну картину: вітчизняну медицину цілеспрямовано вбивають, і наступного року наслідки стануть вже незворотними.

"Судіть самі, якщо при розрахунковій потребі у 50 млрд гривень на первинну медицину виділяється лише 15,3 мільярда, то чи зможе вона повноцінно функціонувати? Якщо на швидку допомогу потрібно 11 млрд, а виділяється лише 4 мільярди, то чи зможемо ми розраховувати на повноцінну допомогу? Адже виділених коштів не вистачить навіть на виплату в повному обсязі надбавок і доплат працівникам екстреної медичної допомоги, передбачених законодавством", – підкреслила парламентар.

Вона зазначила, що, згідно з проектом бюджету-2019, забезпечення хворих необхідними препаратами покриватиметься лише на 37%. Інші 63% або будуть самотужки шукати гроші на лікування, або, за словами парламентаря, "приречені на смерть".

Вона також наголосила, що на виплату мінімальної зарплати медпрацівникам у розмірі 4173 гривень потрібно 89,1 млрд гривень. При цьому в бюджет на медичні субвенції виділяється лише 55,5 млрд.

"Чи захочуть лікарі ще рік працювати на жебрацьких умовах? І чи не почнуть вони знову десятками тисяч виїжджати до сусідніх країн лікувати їхніх громадян? Врятувати медицину зможе лише справжня реформа, заснована на впровадженні загальнообов’язкового державного медичного страхування та повноцінне фінансування медицини у розмірі хоча б 5% ВВП. Це – мінімальний показник видатків на охорону здоров’я, який здатний зупинити стрімке вимирання нації, і який треба передбачити негайно. Але, виходячи з тієї політики, яку веде уряд, це звучить як фантастика. І допоки при владі залишатимуться олігархічні наймити – захистити українців буде нікому", – підсумувала Богомолець.