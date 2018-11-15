Богомолец: Кабмин саботирует рекомендации ООН в области защиты прав человека

Фото: встреча Ольги Богомолец с Фионой Фрейзер (пресс-служба Богомолец)

В отчетах ООН прописаны очень четкие рекомендации для Кабинета министров Украины

В отчетах ООН прописаны очень четкие рекомендации для Кабинета министров Украины в сфере защиты прав человека, которые в большинстве своем не выполнены. Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат и председатель комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения, Ольга Богомолец, комментируя результаты рабочей встречи с председателем мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фионой Фрейзер.

"Ни украинцы, ни мировое сообщество до сих пор не знают всех обстоятельств трагедии, которая произошла в феврале 2014 года во время массовых расстрелов людей на Майдане. Расследование, фактически, было саботоване, ответственности никто из организаторов массовых убийств не понес. Еще одна больная тема – трагедия под Иловайском. Общество до сих пор не знает всех обстоятельств трагедии, виновные не наказаны. Для расследования всех обстоятельств трагедии ООН рекомендовала восстановить в Верховной раде эффективную комиссию или создать и опубликовать отчет о своих выводах. Ничего этого сделано не было", – написала парламентарий.

Как считает народный депутат, Верховная рада и Кабмин будто не замечают рекомендаций ООН. По ее мнению, кто-то "очень не хочет, чтобы правда про Иловайск стала доступной широкой общественности.

"Забытые украинской властью не только участники Революции достоинства, бойцы АТО, но и гражданское население, пострадавшее в зоне боевых действий. Согласно рекомендациям ООН, правительство должно определить комплексную государственную политику и разработать действенный механизм правовой защиты и возмещения для гражданских, которые были ранены, и для родственников погибших. Никаких результатов нет", – констатировала Богомолец.

Также, по ее словам, до сих пор не создано скоординированную систему регистрации имущества, уничтоженного и поврежденного в ходе боевых действий, не создан реестр, опираясь на который правительство должно задействовать механизм возмещения за поврежденное или разрушенное жилье.

"Люди брошены на произвол судьбы со своими проблемами, и это – очевидный факт нарушения прав человека со стороны государства. Сегодня государство не пытается восстановить справедливость, не занимается своими пострадавшими гражданами, и этим вынуждены заниматься волонтеры", – считает политик.

Кроме этого Ольга Богомолец представила Фионе Фрейзер систему с ДНК-идентификации погибших в зоне боевых действий, благодаря которой уже удалось установить личности сотен людей, а также платформу "Люди помогают Людям", благодаря которой прямую адресную помощь смогли получить сотни семей погибших на фронте на миллионы гривен.

"Еще одна тема, которую мы затронули – это нарушение прав человека в сфере оказания медицинских услуг. В результате внедрения "медреформы" в Украине происходит тотальное сворачивание социальной медицины, в наиболее проблемных направлениях, таких как онкология, диабет, сердечно-сосудистые болезни – наблюдается катастрофическое недофинансирование, а доля ВВП, выделяемого на здравоохранение, является мизерной. Сегодня - почти через 5 лет после Революции достоинства – чиновники снова игнорируют людей и их потребности. Они расслабились, обнаглели и чувствуют себя господами на нашей земле. Уже и ООН для них не большой авторитет", – подытожила нардеп.