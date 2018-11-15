Богомолець: уряд саботує рекомендації ООН у сфері захисту прав людини

Фото: зустріч Ольги Богомолець з Фіоною Фрейзер (прес-служба Богомолець)

В звітах ООН прописані дуже чіткі рекомендації для Кабінету міністрів України

В звітах ООН прописані дуже чіткі рекомендації для Кабінету міністрів України у сфері захисту прав людини, які в більшості своїй не виконані. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила народний депутат і голова комітету Верховної ради з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець, коментуючи результати робочої зустрічі з головою моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіоною Фрейзер.

"Ані українці, ані світова спільнота досі не знають всіх обставин трагедії, яка відбулася у лютому 2014 року під час масових розстрілів людей на Майдані. Розслідування, фактично, було саботоване, відповідальності ніхто з організаторів масових вбивств не поніс. Ще одна болюча тема – трагедія під Іловайськом. Суспільство досі не знає всіх обставин трагедії, винні не покарані. Для розслідування всіх обставин трагедії ООН рекомендувала відновити у Верховній раді ефективну комісію або створити нову та опублікувати звіт про свої висновки. Нічого цього зроблено не було", – написала парламентар.

Як вважає народний депутат, Верховна рада і Кабмін ніби не помічають рекомендацій ООН. На її думку, хтось "дуже не хоче", щоб правда про Іловайськ стала доступною широкому загалу.

"Забуті українською владою не тільки учасники Революції гідності та бійці АТО, а й цивільне населення, постраждале у зоні бойових дій. Згідно рекомендацій ООН, уряд мав визначити комплексну державну політику та розробити дієвий механізм правового захисту та відшкодування для цивільних, яких було поранено, та для родичів загиблих. Жодних результатів немає", – констатувала Богомолець.

Також, за її словами, досі не створено скоординовану систему реєстрації майна, знищеного і пошкодженого в ході бойових дій, не створено реєстру, спираючись на який уряд мав би задіяти механізм відшкодування за пошкоджене або зруйноване житло.

"Люди кинуті напризволяще зі своїми проблемами, і це – очевидний факт порушення прав людини з боку держави. Сьогодні держава не намагається відновити справедливість, не опікується своїми постраждалими громадянами, і цим вимушені займатися волонтери", – вважає політик.

Окрім цього Ольга Богомолець представила Фіоні Фрейзер систему з ДНК-ідентифікації загиблих у зоні бойових дій, завдяки якій вже вдалося встановити особи сотень людей, а також платформу "Люди допомагають Людям", завдяки якій пряму адресну допомогу змогли отримати сотні сімей загиблих на фронті на мільйони гривень.

"Ще одна тема, якої ми торкнулися – це порушення прав людини у сфері надання медичних послуг. Внаслідок впровадження "медреформи" в Україні відбувається тотальне згортання соціальної медицини, у найбільш проблемних напрямках, таких як онкологія, діабет, серцево-судинні хвороби – спостерігається катастрофічне недофінансування, а частка ВВП, що виділяється на охорону здоров’я, є мізерною. Сьогодні - майже через 5 років після Революції гідності – чиновники знову ігнорують людей і їх потреби. Вони розслабилися, знахабніли і почуваються панами на нашій землі. Вже і ООН для них – не великий авторитет", – підсумувала нардеп.