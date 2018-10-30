Богомолец: Кабмин оставляет пенсионеров без пенсий, уничтожая сеть "Укрпочты"

Фото: Ольга Богомолец (РБК-Украина)

Богомолец считает, что правительство уничтожает своим бездействием уникальную сеть "Укрпочты"

Разносить пенсии, корреспонденцию и печатные СМИ пенсионерам скоро будет некому – правительство сознательно и целенаправленно уничтожает своим бездействием уникальную сеть "Укрпочты", которая работает по всей стране, в том числе и в сельской местности. Об этом сообщила народный депутат и председатель комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец на своей странице в Facebook.

"Суть в том, что, несмотря на бешеную инфляцию последних лет, в "Укрпочте" с 2014 года не менялись тарифы на доставку пенсий, из-за чего эта услуга стала убыточной. Если каждое сельское отделение в среднем получает около 8 тысяч поступлений на месяц, то расходы составляют более 11 тысяч гривен, которые идут на зарплату персонала, аренду помещений и коммунальные услуги", – рассказала народный депутат.

По ее словам, такая ситуация ведет компанию к банкротству, поэтому "Укрпочте" придется сократить почти две трети отделений на селе – с 11,5 тысяч отделений останутся работать лишь 4,3 тысячи.

"Тысячи почтальонов останутся без работы и без зарплаты. Пенсии же будут начисляться, но получить их можно будет либо на банковскую карту, либо лично в райцентре. Премьер-министр Владимир Гройсман громогласно заявил, что не допустит закрытия отделений, но и помогать "Укрпочте" не будет, мол, пусть экономят на своих зарплатах. Это означает, что расходы в 11 тысяч гривен в месяц на отделение надо сократить минимум на 3 тысячи, как вариант, убрать такую статью расходов, как зарплаты персонала. Пусть работают бесплатно, на энтузиазме, потому что так хочет Гройсман", – возмутилась политик.

Глава комитета не исключил, что такие действия правительства имеют под собой и коррупционный интерес. Ведь, по ее словам, после закрытия отделений миллионы пенсионеров вынуждены будут получать пенсию на карты определенного банка, а это означает, что в каждом селе необходимо установить банкоматы.

"А кто выиграет? Логика опять проста – выигрывают наши несокрушимые олигархи, ведь с банковской карты автоматом будут списываться деньги за все коммунальные услуги для избегания "задолженности" перед олигархическими корпорациями. Похоже, что накануне выборов правительство пытается максимально сконцентрировать денежные ресурсы и "выдоить" с населения в пользу олигархов как можно больше денег. Скоро эти деньги им понадобятся, чтобы снова "купить" наш выбор и продлить себе безбедную и сытую жизнь в стране, которая вымирает. Они ведут войну за сохранение себя при власти ради контроля над денежными потоками, а мы – за право жить", – резюмировала Богомолец.