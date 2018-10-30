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Богомолець: уряд лишає пенсіонерів без пенсій, знищуючи мережу "Укрпошти"

Новини » Політика    30.10.2018 - 14:45
Фото: Ольга Богомолець (РБК-Україна)
Фото: Ольга Богомолець (РБК-Україна)

Богомолець вважає, що уряд знищує своєю бездіяльністю унікальну мережу "Укрпошти"

Розносити пенсії, кореспонденцію та друковані ЗМІ пенсіонерам скоро не буде кому – уряд свідомо та цілеспрямовано знищує своєю бездіяльністю унікальну мережу "Укрпошти", яка працює по всій країні, зокрема й у сільській місцевості. Про це повідомила народний депутат та голова комітету Верховної ради з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець на своїй сторінці у Facebook.

"Суть у тому, що, попри шалену інфляцію останніх років, в "Укрпошті" з 2014 року не змінювалися тарифи на доставлення пенсій, через що ця послуга стала збитковою. Якщо кожне сільське відділення в середньому отримує близько 8 тисяч надходжень на місяць, то витрати становлять понад 11 тисяч гривень, які йдуть на зарплати персоналу, оренду приміщень та комунальні послуги", – розповіла народний депутат.

За її словами, така ситуація веде компанію до банкрутства, тому "Укрпошті" доведеться скоротити майже дві третини відділень на селі – з 11,5 тисяч відділень залишаться працювати лише 4,3 тисячі.

"Тисячі поштарів залишаться без роботи та без зарплати. Пенсії ж нараховуватимуться, але отримати їх можна буде або на банківську карту, або особисто в райцентрі. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман гучно заявив, що не допустить закриття відділень, але й допомагати "Укрпошті" не буде, мовляв, нехай економлять на своїх зарплатах. Це означає, що витрати в 11 тисяч гривень на місяць на відділення треба скоротити щонайменше на 3 тисячі, як варіант, прибрати таку статтю витрат, як зарплати персоналу. Нехай працюють безоплатно, на ентузіазмі, бо так хоче Гройсман", – обурилась політик.

Очільниця комітету не виключила, що такі дії уряду мають під собою і корупційний інтерес. Адже, за її словами, після закриття відділень мільйони пенсіонерів вимушені будуть отримувати пенсію на карти певного банку, а це означає, що в кожному селі необхідно встановити банкомати.

"А хто виграє? Логіка знову проста – виграють наші незламні олігархи, адже з банківської картки автоматом списуватимуться гроші за всі комунальні послуги для уникнення "заборгованості" перед олігархічними корпораціями. Схоже, що напередодні виборів уряд намагається максимально сконцентрувати грошові ресурси та "видоїти" з населення на користь олігархів якомога більше грошей. Скоро ці гроші їм знадобляться, щоб знову "купити" наш вибір та продовжити собі безбідне та сите життя у країні, що вимирає. Вони ведуть війну за збереження себе при владі заради контролю над грошовими потоками, а ми – за право жити", – підсумувала Богомолець.

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Новини України Ольга БогомолецьУкрпошта
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