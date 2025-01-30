Боголюбов і Коломойський хочуть уникнути сплати 1 млрд доларів, - екс-акціонер "Приватбанку"

Як писало РБК-Україна, нині у британському суді йде розгляд справи в рамках позову "ПриватБанку" проти його колишніх акціонерів.

За повідомленнями, Боголюбов відмовився сплатити реєстраційні внески за Коломойського, що призвело до виключення з реєстрів десятків компаній із сукупним капіталом понад 1 млрд доларів.

На думку Мартинова, це робиться для того, щоб "ПриватБанк" не зміг стягнути активи "неіснуючих" компаній за рішенням суду. Однак, у законодавстві Британських Віргінських островів передбачено повернення компаній навіть через 10 років після їх виключення, щойно внески буде сплачено.

За його словами, наразі адвокат Боголюбова через підконтрольні Коломойському медіаресурси намагається переконувати, що викриття схеми приховання 1 млрд доларів в офшорах - начебто маніпуляція.

"Вищеописана схема проводиться в рамках однієї кампанії зі спасіння награбованого в "ПриватБанку" - те ж стосується сумнозвісного порту "Боріваж" (теж підпадає під "freezing order"), який від правосуддя намагаються врятувати руками Сергія Тігіпка", - пише Мартинов.

Наразі Високий суд Лондона зобов’язав Боголюбова відновити діяльність компаній та офіційно відзвітувати про це.