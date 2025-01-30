Боголюбов и Коломойский хотят избежать уплаты 1 млрд долларов, - экс-акционер "Приватбанка"

Как писало РБК-Украина, сейчас в британском суде идет рассмотрение дела в рамках иска "ПриватБанка" против его бывших акционеров.

По сообщениям, Боголюбов отказался оплатить регистрационные взносы за Коломойского, что привело к исключению из реестров десятков компаний с совокупным капиталом более 1 млрд долларов.

По мнению Мартынова, это делается для того, чтобы "ПриватБанк" не смог взыскать активы "несуществующих" компаний по решению суда. Однако, в законодательстве Британских Виргинских островов предусмотрен возврат компаний даже через 10 лет после их исключения, как только взносы будут уплачены.

По его словам, адвокат Боголюбова через подконтрольные Коломойскому медиаресурсы пытается убеждать, что разоблачение схемы сокрытия 1 млрд долларов в оффшорах - вроде бы манипуляция.

"Вышеописанная схема проводится в рамках одной кампании по спасению награбленного в "ПриватБанке" - то же касается печально известного порта "Бориваж" (тоже подпадает под "freezing order"), который от правосудия пытаются спасти руками Сергея Тигипко", - пишет Мартынов.

Сейчас Высокий суд Лондона обязал Боголюбова возобновить деятельность компаний и официально отчитаться об этом.