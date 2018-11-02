Богдан Терзи: финансист открывает новые перспективы для развития бизнеса и повышения дохода

Финансовые рынки подобны бурному океану, который испытывает на прочность бороздящих их просторы — ураганы и штормы сменяются здесь абсолютным штилем, и только лучшие из лучших способны проложить верный курс и открыть фарватер для тех, кто идет за ними следом. Одним из таких признанных экспертов в Украине является Богдан Терзи. Финансист, опытный бизнес-аналитик, успешный трейдер считает, что успех приходит к тем, кто имеет четкую цель и веру в свое дело, не страшится трудностей и открыт для новых знаний. Эти правила работают в любой сфере деятельности, и торговля на международных финансовых рынках — не исключение.

Нацеленность на результат — секрет успеха Богдана Терзи

Карьера Богдана Терзи начиналась с бизнес-консультаций по улучшению эффективности предприятий. Он значительно преуспел на этом поприще — благодаря советам Богдана несколько крупных компаний успешно преодолели кризис и начали активно развиваться. Но, со временем, его внимание переключилось на финансовые рынки, на перспективы, которые они открывают. Начав их освоение в 2008 году Богдан Терзи быстро превратился в преуспевающего трейдера.

Сейчас Богдан Терзи является одним из самых авторитетных финансовых аналитиков и бизнес-экспертов, к советам которого прислушиваются, как начинающие предприниматели и трейдеры, так и успешные бизнесмены. Для клиентов его рекомендации — прямое руководство к действию. И это вполне закономерно — компетентность аналитика подтверждает высокая точность его прогнозов, она составляет 85%. Отзывы тех, кому Богдан Терзи помог существенно увеличить капитал, создали ему безупречную репутацию. И теперь уже она работает на своего обладателя, привлекая в число клиентов финансового эксперта многих известных личностей.

Богдан Терзи: путь от консультанта к влиятельному эксперту в мире финансов

Богдан Терзи, финансист по призванию, реализовал много успешных проектов и не останавливается на достигнутом. В прошлом он создал компанию Finsiter («Финсайтер») — центр подготовки трейдеров. Здесь искусством трейдинга овладевают не только украинцы, но и граждане других стран. Благодаря внедрению инновационных методик обучения многим выпускникам удается стать успешными трейдерами, повысить свое благосостояние и воплотить мечты в жизнь.

Десятилетний опыт, отзывы и многочисленные запросы клиентов вдохновили Богдана Терзи к написанию книги о финансах. У многих эта тема вызывает противоречивые чувства и эмоции. А книга известного бизнес-эксперта поможет читателям развеять мифы, получить полезные знания в этой сфере, открыть для себя новые возможности для увеличения дохода.

Своими знаниями, навыками и опытом Богдан Терзи — финансист и бизнес-эксперт — делится с многочисленными клиентами. В видео-блоге он раскрывает секреты финансовых рынков, дает ценные рекомендации по инвестированию, анализирует экономическую ситуацию в стране и мире. Освещение этих актуальных вопросов повышает финансовую грамотность украинцев и помогает предпринимателям развивать бизнес.

Обратившись за консультацией к Богдану Терзи, каждый клиент получает главное — новые эффективные инструменты для обретения финансовой независимости.