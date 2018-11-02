Богдан Терзі: фінансист відкриває нові перспективи для розвитку бізнесу і підвищення доходу

Фінансові ринки подібні бурхливому океану, який випробовує на міцність тих, хто прагне підкорити їх простори — урагани і шторми змінюються тут абсолютним штилем, і тільки кращі з кращих здатні прокласти вірний курс і відкрити фарватер для тих, хто йде за ними слідом. Одним з таких визнаних експертів в Україні є Богдан Терзі. Фінансист, досвідчений бізнес-аналітик, успішний трейдер вважає, що успіх приходить до тих, хто має чітку мету і віру в свою справу, не страшиться труднощів і відкритий для нових знань. Ці правила працюють в будь-якій сфері діяльності, і торгівля на міжнародних фінансових ринках — не виняток.

Націленість на результат — секрет успіху Богдана Терзі

Кар'єра Богдана Терзі починалася з бізнес-консультацій щодо поліпшення ефективності підприємств. Він досяг значного успіху на цьому терені — завдяки порадам Богдана кілька великих компаній успішно подолали кризу і почали активно розвиватися. Але, з часом, його увага переключилася на фінансові ринки, на перспективи, які вони відкривають. Почавши їх освоєння в 2008 році Богдан Терзі швидко перетворився на успішного трейдера.

Зараз Богдан Терзі є одним з найбільш авторитетних фінансових аналітиків і бізнес-експертів, до порад якого прислухаються, як підприємці і трейдери, так і успішні бізнесмени. Для клієнтів його рекомендації — пряма вказівка до дії. І це цілком закономірно — компетентність аналітика підтверджує висока точність його прогнозів, вона становить 85%. Відгуки тих, кому Богдан Терзі допоміг істотно збільшити капітал, створили йому бездоганну репутацію. І тепер уже вона працює на свого володаря, залучаючи до числа клієнтів фінансового експерта багатьох відомих особистостей.

Богдан Терзі: шлях від консультанта до впливового експерту в світі фінансів

Богдан Терзі, фінансист за покликанням, реалізував багато успішних проектів і не зупиняється на досягнутому. У минулому він створив компанію Finsiter («Фінсайтер») — центр підготовки трейдерів. Тут мистецтво трейдингу опановують не тільки українці, а й громадяни інших країн. Завдяки впровадженню інноваційних методик навчання багатьом випускникам вдається стати успішними трейдерами, підвищити свій добробут і втілити мрії в життя.

Десятирічний досвід, відгуки і численні запити клієнтів надихнули Богдана Терзі до написання книги про фінанси. У багатьох ця тема викликає суперечливі почуття і емоції. А книга відомого бізнес-експерта допоможе читачам розвіяти міфи, отримати корисні знання в цій сфері, відкрити для себе нові можливості для збільшення доходу.

Своїми знаннями, навичками і досвідом Богдан Терзі — фінансист і бізнес-експерт — ділиться з численними клієнтами. У відео-блозі він розкриває секрети фінансових ринків, дає цінні рекомендації щодо інвестування, аналізує економічну ситуацію в країні і світі. Висвітлення цих актуальних питань підвищує фінансову грамотність українців і допомагає підприємцям розвивати бізнес.

Звернувшись за консультацією до Богдана Терзі, кожен клієнт отримує головне — нові ефективні інструменти для здобуття фінансової незалежності.