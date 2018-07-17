Богдан Терзи: благодаря мощному маркетинговому плану компания Центр Биржевых Технологий вышла на новый уровень развития

Богдан Терзи – преуспевающий маркетолог, популярный бизнес-блогер, обозреватель, журналист. За 10 лет успешной работы на рынке он сумел достичь высот, которые под силу покорить далеко не всем.

Богдан Терзи является идейным вдохновителем и соучредителем топовой рекламной компании Amillidius. По его убеждению, любая проблема по продвижению бизнеса - решаема, не зависимо от того, на каком уровне развития находится компания. Эта уверенность пришла к нему вместе с огромным опытом работы в сфере рекламы, так как ему приходилось спасать многие проблемные проекты.

Богдан Терзи и Центр Биржевых Технологий – результаты многолетнего сотрудничества

Центр Биржевых Технологий тесно и плодотворно взаимодействует с маркетинговой кампанией Amillidius во главе с Богданом Терзи, профессиональный подход которого позволил организации выйти на новый уровень, расширить свою целевую аудиторию и привлечь новых клиентов. Проанализировав состояние компании, он предложил улучшить продукты, сделать их более удобными, а также внедрить более востребованные услуги, исходя из их актуальности для клиентов. Ориентируясь на предпочтения целевой аудитории, Центр стал предоставлять более качественные услуги, что сделало компанию лидером в своей области.

Совместная работа Центра Биржевых Технологий и компании Амиллидиус во главе с Богданом Терзи началась в 2017 году. За небольшой промежуток времени ему удалось сделать то, что многим казалось нереальным: увеличить количество привлеченных клиентов на 65%, а конверсию повторных покупок увеличить на 71%.

Все началось с того, что Богдана приглашали в качестве независимого финансового эксперта на семинары и тренинги компании. Там он делился опытом по финансам, рынкам, прогнозам с клиентами Центра. Богдан также проводило мастер-классы по построению бизнеса, на которых он знакомил слушателей с авторскими приемами, тактиками, схемами. К его прогнозам по рынкам внимательно прислушивались, а советы были на вес золота.

Богдана Терзи: он знает, как сделать любой бизнес лучшим в своем роде

На определенном этапе, когда у компании возникли маркетинговые трудности, Богдан Терзи, как прекрасный специалист по рекламе и продвижению, консультировал Центр Биржевых Технологий. После их успешного устранения руководство компании предложило Б. Терзи вести компанию по вопросам рекламы и маркетинга на постоянной основе.

Именно благодаря большому опыту Богдана в сфере продвижения бизнеса, ЦБТ уверенно занимает сегодня лидирующую позицию среди конкурентов, устранил многие недостатки в маркетинговой стратегии и может похвастаться постоянным притоком новых клиентов.

Руководство Центра утверждает, что в вопросах раскрутки бизнеса Богдан является абсолютным профи. Он – топовый специалист, который наиболее грамотно может создать мощную рекламную кампанию. А это является залогом развития, притока новых клиентов и лидирующих позиций среди конкурентов.

Центр Биржевых Технологий уже на протяжении многих лет предоставляет консультационные услуги по инвестированию и обучает торговле на финансовых рынках, но именно сейчас мы преуспеваем в своем деле как никто другой. Благодаря сотрудничеству с Богданом Терзи мы вышли на совершенно новый уровень популярности, как лучшая компания по обучению работе на финансовых рынках.