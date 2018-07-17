Богдан Терзі: завдяки потужному маркетинговому плану компанія Центр Біржових Технологій вийшла на новий рівень розвитку

Богдан Терзі - успішний маркетолог, популярний бізнес-блогер, оглядач, журналіст. За 10 років успішної роботи на ринку він зумів досягти висот, які під силу підкорити далеко не всім.

Богдан Терзі є ідейним натхненником і співзасновником топової рекламної компанії Amillidius. На його переконання, будь-яка проблема з просування бізнесу - вирішувана, не залежно від того, на якому рівні розвитку перебуває компанія. Ця впевненість прийшла до нього разом з величезним досвідом роботи в сфері реклами, так як йому доводилося рятувати багато проблемних проекти.

Богдан Терзі і Центр Біржових Технологій - результати багаторічної співпраці

Центр Біржових Технологій тісно і плідно взаємодіє з маркетинговою кампанією Amillidius на чолі з Богданом Терзі, професійний підхід якого дозволив організації вийти на новий рівень, розширити свою цільову аудиторію і залучити нових клієнтів. Проаналізувавши стан компанії, він запропонував поліпшити продукти, зробити їх більш зручними, а також впровадити більш затребувані послуги, виходячи з їх актуальності для клієнтів. Орієнтуючись на переваги цільової аудиторії, Центр став надавати більш якісні послуги, що зробило компанію лідером у своїй галузі.

Спільна робота Центру Біржових Технологій та компанії Аміллідіус на чолі з Богданом Терзі почалася в 2017 році. За невеликий проміжок часу йому вдалося зробити те, що багатьом здавалося нереальним: збільшити кількість залучених клієнтів на 65%, а конверсію повторних покупок збільшити на 71%.

Все почалося з того, що Богдана запрошували в якості незалежного фінансового експерта на семінари і тренінги компанії. Там він ділився досвідом з фінансів, ринків, з прогнозами з клієнтами Центру. Богдан також проводило майстер-класи з побудови бізнесу, на яких він знайомив слухачів з авторськими прийомами, тактиками, схемами. До його прогнозами по ринках уважно прислухалися, а поради були на вагу золота.

Богдана Терзі: він знає, як зробити будь-який бізнес кращим в своєму роді

На певному етапі, коли у компанії виникли маркетингові труднощі, Богдан Терзі, як прекрасний фахівець з реклами та просування, консультував Центр Біржових Технологій. Після їх успішного усунення керівництво компанії запропонувало Б. Терзі вести компанію з питань реклами і маркетингу на постійній основі.

Саме завдяки великому досвіду Богдана в сфері просування бізнесу, ЦБТ впевнено займає сьогодні лідируючу позицію серед конкурентів, усунув багато недоліків у маркетинговій стратегії і може похвалитися постійним припливом нових клієнтів.

Керівництво Центру стверджує, що в питаннях розкрутки бізнесу Богдан є абсолютним профі. Він - топовий фахівець, який найбільш грамотно може створити потужну рекламну кампанію. А це є запорукою розвитку, припливу нових клієнтів і лідируючих позицій серед конкурентів.

Центр Біржових Технологій вже протягом багатьох років надає консультаційні послуги з інвестування та навчає торгівлі на фінансових ринках, але саме зараз ми досягаємо успіху в своїй справі як ніхто інший. Завдяки співпраці з Богданом Терзі ми вийшли на абсолютно новий рівень популярності, як найкраща компанія з навчання роботі на фінансових ринках.