Богдан Терзи: бизнес-эксперт рассказал, как добиться инициативы от сотрудников

Богдан Терзи — бизнес-эксперт, который на собственном опыте изучил все тонкости ведения бизнеса на Украине и не только. Основанная им в 2010-м году рекламная компания Amillidius за восемь лет прошла путь от стартапа до гиганта digital-маркетинга, а количество сотрудников увеличилось в десятки раз — от группы единомышленников до иерархической структуры из более чем сотни человек. Управлять таким коллективом нелегко, и главе Amillidius пришлось решать множество проблем, прежде чем все эти люди начали работать как единый механизм. Одна из таких проблем — безынициативность. Богдан Терзи уверен: безынициативные сотрудники не принесут пользу вашей компании. Как отучить кадры работать по принципу «моя хата с краю» и зачем надо это делать, бизнес-эксперт расскажет в статье.

Почему инициатива «снизу» нужна бизнесу

«Есть профессии, где инициатива не нужна, но таких меньшинство, в основном они сосредоточены в госсекторе», — рассказывает Богдан Терзи. Бизнес-эксперт добавляет, что бизнесмены обычно заинтересованы в том, чтобы заработать больше, поэтому любые рацпредложения на эту тему должны приветствоваться. При этом, подчеркивает Терзи, наличие инициативы — маркер профессионала и человека, который находится на своем месте.

«Почему люди боятся проявлять инициативу? Одно из двух: либо они еле-еле справляются с основной работой и не успевают "поднять голову", либо вовсе не справляются, и не хотят лишний раз привлекать внимание начальства», — утверждает руководитель «Амиллидиус» Богдан Терзи. Маркетолог подчеркивает, что хороший исполнитель, щелкающий задачи, предусмотренные должностной инструкцией, «как орешки», всегда заинтересован в развитии. Потому что знает: застой ведет к потере квалификации.

Как «перевоспитать» безынициативных сотрудников

Богдан Терзи не исключает вариант негативной реакции «сверху», по причине которой сотрудники могут бояться выступать с инициативой. Или же не видеть смысла. «У хорошего начальника инициатива должна быть не "наказуема", а "вознаграждаема", — уверен глава Amillidius — Я своим подчиненным еще на этапе собеседований сообщаю, что ценю инновации и готов премировать за них. И каждые несколько месяцев выписываю премии тем людям, которые не сидят на месте, а постоянно находятся в поисках новых идей по оптимизации своей деятельности», — делится личным опытом бизнес-эксперт.

Не менее, чем материальная мотивация, важна моральная — начальник не должен скупиться на похвалу, но только если есть повод. «Как бы великолепно ни справлялись с работой специалисты Amillidius, я их за это не хвалю, поскольку трудиться с максимальной отдачей — их обязанность. Так же как моя обязанность — платить им зарплату вовремя, и меня за это никто не хвалит», — рассказывает Богдан Терзи. Вместе с тем, он подчеркивает, если сотрудник сделал больше необходимого и это принесло пользу, обязательно надо выразить свое одобрение — на это жалеть нельзя ни хороших слов, ни материального поощрения.

Богдан Терзи — эксперт в мире бизнеса, финансов и маркетинга

Наладив деятельность собственной компании, Богдан Терзи направил усилия на улучшение отечественной бизнес-среды в целом. Щедро делясь своим опытом в маркетинге, финансовой сфере и управлении бизнесом, он заработал авторитет и репутацию.

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