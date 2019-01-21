Богдан Терзі: бізнес-експерт розповів, як домогтися ініціативи від співробітників

Богдан Терзі — бізнес-експерт, який на власному досвіді вивчив всі тонкощі ведення бізнесу на Україні і не тільки. Заснована ним в 2010-му році рекламна компанія Amillidius за вісім років пройшла шлях від стартапу до гіганта digital-маркетингу, а кількість співробітників збільшилася в десятки разів — від групи однодумців до ієрархічної структури з більш ніж сотні людей. Керувати таким колективом нелегко, і главі Amillidius довелося вирішувати безліч проблем, перш ніж всі ці люди почали працювати, як єдиний механізм. Одна з таких проблем — безініціативність. Богдан Терзі впевнений: безініціативні співробітники не принесуть користь вашій компанії. Як відучити кадри працювати за принципом «моя хата скраю» і навіщо треба це робити, бізнес-експерт розповість у статті.

Чому ініціатива «знизу» потрібна бізнесу

«Є професії, де ініціатива не потрібна, але таких меншість, в основному вони зосереджені в державному секторі», — розповідає Богдан Терзі. Бізнес-експерт додає, що бізнесмени зазвичай зацікавлені в тому, щоб заробити більше, тому будь-які раціональні пропозиції на цю тему повинні заохочуватись. При цьому, підкреслює Терзі, наявність ініціативи — маркер професіонала і людини, який знаходиться на своєму місці.

«Чому люди бояться проявляти ініціативу? Одне з двох: або вони ледве-ледве справляються з основною роботою і не встигають "підняти голову", або зовсім не справляються, і не хочуть зайвий раз привертати увагу начальства», — стверджує керівник «Аміллідіус» Богдан Терзі. Маркетолог підкреслює, що хороший виконавець, який лускає завдання, передбачені посадовою інструкцією, «як горішки», завжди зацікавлений у розвитку. Тому що знає: застій веде до втрати кваліфікації.

Як «перевиховати» безініціативних співробітників

Богдан Терзі не виключає варіант негативної реакції «зверху», через яку співробітники можуть боятися виступати з ініціативою. Або ж не бачити сенсу. «У хорошого начальника ініціатива повинна не «каратися», а «винагороджуватися», — впевнений глава Amillidius. — Я своїм підлеглим ще на етапі співбесід повідомляю, що ціную інновації і готовий преміювати за них. І кожні кілька місяців виписую премії тим людям, які не сидять на місці, а постійно знаходяться в пошуках нових ідей щодо оптимізації своєї діяльності», — ділиться особистим досвідом бізнес-експерт.

Не менш, ніж матеріальна мотивація, важлива моральна — начальник не повинен скупитися на похвалу, але тільки якщо є привід. «Як би чудово не справлялися з роботою фахівці Amillidius, я їх за це не хвалю, оскільки працювати з максимальною віддачею — їх обов'язок. Так само як мій обов'язок — платити їм зарплату вчасно, і мене за це ніхто не хвалить», — розповідає Богдан Терзі. Разом з тим, він підкреслює, якщо співробітник зробив більше необхідного і це принесло користь, обов'язково треба висловити своє схвалення — на це шкодувати не можна ні хороших слів, ні матеріального заохочення.

Богдан Терзі — експерт в світі бізнесу, фінансів і маркетингу

Налагодивши діяльність своєї фірми, Богдан Терзі направив зусилля на поліпшення вітчизняного бізнес-середовища в цілому. Щедро ділячись своїм досвідом у маркетингу, фінансовій сфері та управлінні бізнесом, він заробив авторитет і репутацію.

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