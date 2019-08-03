Богдан объяснил заявление об отставке

Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что команде президента не нужны "классические журналисты" для коммуникации с обществом. Об этом он сказал в комментарии "Радио Свобода".

Он заявил, что заявление об отставке - это шаг по отношению в руководству и обществу.

"Это мой шаг по отношению к моему руководству, к президенту Украины, к обществу, а не к журналистам… Классические журналисты привыкли самих себя воспринимать как общество. Но, как доказала наша избирательная кампания, мы общаемся с обществом без посредников, без журналистов", - сказал он.

Ранее Богдан заявил, что ему неизвестно, как появился снимок того, что он писал заявление на увольнение, но факт его написания он подтвердил. Он предположил, что это могла быть провокация "каких-то спецслужб".

Вчера РБК-Украина писало, что Богдан написал заявление об увольнении. Однако, заместитель председателя Офиса президента Руслан Рябошапка опроверг информацию об отставке главы ОП. Президент Владимир Зеленский подтвердил существование заявления на увольнение от главы Офиса президента Украины Андрея Богдана. Президент уточнил, что по состоянию на сегодня не подписывал заявление на увольнение Богдана.

Богдана назначили главой Администрации президента 21 мая 2019 года. Во время кампании Владимира Зеленского его связывали со штабом будущего президента. Богдан также был известен как юрист олигарха Игоря Коломойского.