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Багатскис выбрал состав баскетбольной сборной Украины на матч отбора к ЧМ-2023

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Скопье, Воскресенье 03 июля 2022 21:10
Багатскис выбрал состав баскетбольной сборной Украины на матч отбора к ЧМ-2023 Фото: Юсуф Санон (в центре) против сборной Грузии (facebook.com/UkrBasket)
Автор: Антон Федорцив

В заявку сборной Украины на поединок квалификации к чемпионату мира-2023 против Северной Македонии тренерский штаб внес 12 баскетболистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт федерации.

Определился состав национальной команды на матч с македонцами. Поединок состоится в понедельник, 4 июля, в Скопье.

Тренерский штаб "сине-желтых" во главе с Айнарсом Багатскисом отсеял двух лишних баскетболистов. В заявку на матч не попали центровой Артем Пустовой и защитник Денис Лукашов. В свою очередь шанс дебютировать в сборной получил форвард "Клавихо" Артем Ковалев.

Состав сборной Украины на матч против Северной Македонии:

  • Илья Сидоров
  • Юсуф Санон
  • Виталий Зотов
  • Святослав Михайлюк
  • Павел Крутоус
  • Иван Ткаченко
  • Артем Ковалев
  • Сергей Павлов
  • Вячеслав Бобров
  • Вячеслав Петров
  • Дмитрий Скапинцев
  • Вячеслав Кравцов


Поединок Северная Македония – Украина начнется в 19:00 по киевскому времени. Турнирное положение команд в группе: Испания – 8 очков (4 матча), Грузия – 8 (5), Украина – 6 (4), Северная Македония – 5 (5).

Напомним, что украинская сборная обыграла Грузию в предыдущем туре отбора к ЧМ-2023.

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