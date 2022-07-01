ru ua
Пт, 01 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Баскетбольная сборная Украины уверенно обыграла Грузию в отборе к ЧМ-2023

Новина українською →
Рига, Пятница 01 июля 2022 21:20
Баскетбольная сборная Украины уверенно обыграла Грузию в отборе к ЧМ-2023 Фото: Сборная Украины перед матчем против грузин (facebook.com/UkrBasket)
Автор: Антон Федорцив

В 5-м туре квалификации к чемпионату мира-2023 по баскетболу сборная Украины обыграла национальную команду Грузии (79:66).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат мира-2023, квалификация, группа G, 5-й тур

Украина – Грузия – 79:66

Обе сборные играли на равных в первой четверти, так что на первый перерыв украинцы ушли с небольшим преимуществом (23:20). В свою очередь вторая четверть оказалась ключевой в противостоянии.

Сборная Украины мощно стартовала и сначала увеличила свое преимущество до +9, а в середине 10-минутки до космических 16-ти пунктов. Такому течению событий поспособствовали агрессивные атаки "сине-желтых" и точность всех звеньев команды. Грузины попытались не отстать катастрофически, но смогли сократить дефицит всего до 13 очков.

После большого перерыва матч последовал по сценарию первой четверти. Никто из оппонентов не сумел оторваться в счете. Подтверждают это и цифры. Вторую половину поединка сборные завершили вничью – 32:32. Такой ход матча полностью устроил украинцев, с комфортным преимуществом победивших.

Лучшим из сборной Украины стал Вячеслав Бобров. Форвард французского "Нантера" набрал 17 очков и совершил 8 подборов. В активе "сине-желтых" теперь 6 пунктов и проходное, 3-е место в квартете. Следующий матч состоится 4 июля против македонцев.

К слову, ранее разобрали топ-5 возвращений на вершину тенниса после беременности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Украины Баскетбол
NEWS
Визовый режим с РФ и платная растаможка: что изменится с 1 июля
Визовый режим с РФ и платная растаможка: что изменится с 1 июля
DAILY
Олег Синегубов: Мы готовы к вероятным новым попыткам наступления на Харьков
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Олег Синегубов: Мы готовы к вероятным новым попыткам наступления на Харьков