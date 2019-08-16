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Найбагатші люди світу втратили 18 млрд доларів за день

Новини » Економіка    16.08.2019 - 02:56
Найбагатші люди світу втратили 18 млрд доларів за день
Фото: Джефф Безос (twitter.com/GolosAmeriki)

Найбільше грошей втратив Джефф Безос

Стан дев'яти з топ-10 найбільш найбагатших людей світу за один день знизився майже на 18 млрд доларів на тлі падіння фондових індексів у США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.

Найбільше постраждала найбагатша людина на планеті (за версією Forbes), глава американської компанії Amazon Джефф Безос: його статок скоротився на 3,5 млрд доларів.

Статок засновника Facebook Марка Цукерберга зменшилася на 3,2 млрд доларів, генерального директора і голови ради директорів LVMH (володіє брендами Christian Dior, Louis Vuitton, Kenzo та ін) Бернара Арно - на 3 млрд доларів.

За даними Forbes. єдиний мільярдер з топ-10, стан якого залишилося колишнім - колишній мер міста Нью-Йорк, засновник агентства Bloomberg Майкл Блумберг.

Раніше повідомлялося, що підсумки торгів, які відбулися в понеділок, 5 серпня, 500 найбагатших людей світу втратили 2,1% свого сукупного стану, або 117 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що засновник американської компанії Amazon Джефф Безос за версією журналу Forbes залишився на першій позиції в рейтингу найбагатших людей планети. Його статки зросли за рік на 19 мільярдів доларів і становить 131 млрд доларів.

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