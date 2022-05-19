Боевые действия на Донбассе: ВСУ отбили 14 атак врага и уничтожили 28 единиц техники

В Донецкой и Луганской областях военные РФ за сутки разрушили и повредили более 40 гражданских объектов. Из них: 31 жилой дом, санаторий, спортивный комплекс, общежитие техникума, офис сбербанка, райотдел образования, транспортное предприятие, газопровод. В результате этих обстрелов погибло по меньшей мере 8 мирных жителей, еще 9 получили ранения. Сейчас продолжаются спасательно-поисковые работы.

Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 14 атак врага. На двух локациях еще продолжаются бои.

Украинские военные наносят захватчикам потери в живой силе и технике.

За сутки уходящего года военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 8 танков; 14 единиц боевой бронированной техники; 6 единиц автомобильной техники.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".