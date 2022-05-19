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Бойові дії на Донбасі: ЗСУ відбили 14 атак ворога і знищили 28 одиниць техніки

Фото: українські військові (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Угруповання Об’єднаних сил продовжує ведення оборонної операції у визначеному районі відповідальності на Донецькому і Луганському напрямках. Минулої доби там знищено 28 одиниць російської техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Угруповання Об'єднаних сил.

В Донецькій та Луганській областях військові РФ за добу зруйнували і пошкодили більше 40 цивільних об’єктів. З них: 31 житловий будинок, санаторій, спортивний комплекс, гуртожиток технікуму, офіс ощадбанку, райвідділ освіти, транспортне підприємство, газопровід. В результаті цих обстрілів загинуло щонайменше 8 мирних мешканців, ще 9 отримали поранення. Наразі тривають рятувально-пошукові роботи.

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 14 атак ворога. На двох локаціях ще тривають бої.

Українські військові завдають загарбникам втрат у живій силі і техніці.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 8 танків; 14 одиниць бойової броньованої техніки; 6 одиниць автомобільної техніки.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

Нагадаємо, російські війська активізували спроби наступу на Донбасі. Збройні Сили України відбили всі атаки, змусивши противника зазнати втрат і відступити.

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